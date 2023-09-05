Титов назвал новичка «Спартака» Бабича топ-футболистом для РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов оценил игру новичка красно-белых, сербского защитника Срджана Бабича.

«Бабич — топ-футболист для РПЛ. Высокий, левая нога великолепная. Срджан здорово сыграл, но, к сожалению, не попал в состав в следующей игре. Возникают вопросы, учитывая, что команда много пропускает. Надеюсь, что в следующем туре он выйдет в старте», — приводит слова Титова РИА Новости.

27-летний серб перешёл в «Спартак» из испанской «Альмерии» 21 августа 2023 года. Контракт защитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне Бабич забил один мяч в двух матчах за красно-белых во всех турнирах.

После семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Гильермо Абаскаля набрали десять очков и занимают девятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что РПЛ перенесла матч восьмого тура «Сочи» — «Спартак» в Москву.