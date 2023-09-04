«Динамо» обыграло «Амур» в КХЛ

«Динамо» обыграло «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Владислав Михайлов, Артём Ильенко и Никита Гусев.

В следующем туре «Динамо» сыграет с «Металлургом» 7 сентября, а «Амур» 6 сентября встретится со «Спартаком».

В другом матче «Спартак» победил «Северсталь» со счётом 6:4. У красно-белых отличились Николай Голдобин, оформивший хет-трик, Дмитрий Вишневский, Герман Рубцов и Иван Морозов.

Также «Куньлунь» одержал победу над «Сочи» со счётом 3:0.

Ранее «Ак Барс» победил «Трактор» в матче КХЛ.