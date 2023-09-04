Тарасова поддержала создание танцевального дуэта Кагановской и Чиризано
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«Хорошие ребята, надо попробовать», — цитирует Тарасову РИА Новости.
Как сообщает источник РИА Новости, Чиризано является наиболее вероятной кандидатурой для стороны Кагановской. Чтобы пройти пробы, фигурист может в ближайшее время прилететь в Россию.
О распаде пары Кагановская — Ангелопол стало известно 31 августа.
Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.
Ранее Тарасова назвала «рисковым решением» работу Косторной хореографом у Плющенко.