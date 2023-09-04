Роднина: Косторная может сверкнуть в парном катании

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об идее российской фигуристки Алёны Косторной перейти в парное катание, где она выступает с Георгием Куницей.

«Желание Косторной продолжать соревноваться похвально. Не каждый найдёт в себе силы для нового вызова. Алёна может сверкнуть в парном катании, девочка она талантливая, изящная. По льду просто плывёт. Но надо ещё смотреть на партнёра. Должна быть гармония между людьми», — приводит слова Родниной «РБ Спорт».

20-летняя фигуристка будет работать в академии Плющенко в свободное от тренировок время.

С прошлого года спортсменка тренируется в паре с Куницей, перейдя из одиночного катания. Наставником дуэта является Сергей Росляков. В женском одиночном катании девушка выиграла чемпионат Европы и финал Гран-при сезона-2019/20.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала «рисковым решением» работу Косторной хореографом у Плющенко.