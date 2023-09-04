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ЦСКА не будет обращаться в ЭСК по итогам матча с «Зенитом»

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб не будет обращаться в ЭСК по итогам матча седьмого тура РПЛ с «Зенитом».
ЦСКА не будет обращаться в ЭСК по итогам матча с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Мы не будем обращаться в ЭСК, потому что давно внутри сформулировали позицию — обращаться будем только в крайних случаях, когда есть необходимость не просто в рамках беллетристики и ничего не определяющих с точки зрения результата команды обсуждений поднять шум, а когда есть реальная необходимость защитить своего игрока, как это было в случаях со «Спартаком» и «Ахматом». Когда это делается просто, чтобы поспорить, мы не считаем нужным клубу такой подход», — заявил RT Брейдо.

Также в ЦСКА отметили, что возникла непонятная ситуация, когда боковой арбитр поднял флажок и показал, что мяч ушёл от игрока «Зенита» и должен был быть удар от ворот.

«Это видел Игорь Владимирович Акинфеев и многие другие игроки, но Павел Кукуян показал в этот же момент на угловой, и он сразу был разыгран, хотя лайнсмен показывал в тот же момент совершенно другое решение, и последовала неразбериха. Как говорят, бригада успела между собой поспорить и далее на поле, во время матча и после, но увы, по итогу данная проблема из-за дискоммуникации стала нашей. Как сказал в раздевалке Владимир Валентинович, это футбол».

«Зенит» в гостях сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

Ранее в ЦСКА опубликовали фото Акинфеева и Фернандеса перед матчем с «Зенитом».

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