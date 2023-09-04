«Порту» подал протест против действий судьи, общавшегося с VAR по телефону
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«ФК «Порту» предъявил делегатам лиги протест с требованием отменить результат матча с «Арокой». Эта мера основана на действиях судьи во время отмены пенальти после телефонного звонка и без доступа к изображениям», — говориться в заявлении клуба.
Из-за потери связи с бригадой арбитров дискуссия по поводу назначения пенальти затянулась. По итогу «Порту» сравнял счёт на 19-й компенсированной минуте.
Матч между «Порту» и «Арокой» завершился вничью со счётом 1:1.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак недоволен судейством в сезоне-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ).