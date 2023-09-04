Игонин — об изображении Фернандеса: стереть его — значит стереть все заслуги игрока

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин подвёл итоги матча седьмого тура Российской премьер-лиги с участием ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита».

«Не могу сказать, что ЦСКА смог чем-то удивить, но не ожидал, что они будут настолько свежие, — полагал, что у них будет меньше сил. Тренер у армейцев опытный, схема выбрана правильно, но такой футбол очень энергозатратный, а у красно-синих не самая длинная скамейка. Многие говорят про состав «Зенита» из разряда: «Сколько ещё им нужно игроков? У них и так всё в порядке». Не бывает такого, что всё всегда в порядке! Очень важна конкурентная среда. Проблемы есть не только у армейцев, поэтому мне сложно представить, что кто-то на дистанции составит «Зениту» конкуренцию. Конечно, дешевле и проще играть воспитанниками, но если они ниже уровнем? Как только на поле меньше легионеров, сразу становится меньше мастерства», — заявил Игонин RT.



Также Игонин прокомментировал околофутбольные эпизоды — с празднованием гола Марио Фернандесом и послематчевым «обменом любезностями» между Сергеем Семаком и Антоном Заболотным.



«Фернандеса мы хорошо знаем. По его морально-этическим качествам ни у кого, думаю, нет вопросов. Не знаю, готовы ли болельщики ЦСКА переписывать историю… Убрать его изображение со стадиона — означает перечеркнуть все заслуги футболиста, которые были ранее. Хотят стереть? Значит, сотрут…



Что касается слов Заболотного о «колхозе», то мне лично такие моменты не добавляют колорита и эмоций. Да, идёт раскрутка противостояния, но, надеюсь, со временем это всё сойдёт на нет и мы больше будем смотреть сам футбол», — добавил он.

Ранее в ЦСКА опубликовали фото Акинфеева и Фернандеса перед матчем с «Зенитом».