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«Торпедо» подписало контракт с американским хоккеистом Линчем

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Нижегородское «Торпедо» подписало контракт с американским нападающим Бобби Линчем.
«Торпедо» подписало контракт с американским хоккеистом Линчем
  • Gettyimages.ru
  • © Minas Panagiotakis

Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на один сезон, сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В сезоне-2022/23 Линч провёл за «Рокфорд Айсхогс» из Американской хоккейной лиги (АХЛ) 69 матчей и набрал 20 очков. Также он выступал за «Манитобу Мус», где на его счету 80 матчей и 31 очко (12 + 19).

Ранее Глеб Чистяков, агент нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, рассказал о вылете игрока в США.

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