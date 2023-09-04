Мостовой не согласился с прозвищем Кузяева, которого во Франции назвали царём

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на заголовок французского издания L'Equipe, которое назвало полузащитника «Гавра» Далера Кузяева царём.

«Да какой царь, подождите! Когда Кузяев в первой игре сыграл ужасно, что-то никто не говорил про царя и короля. Лучше фразами не бросаться! Чтобы тебя называли «царём», нужно играть много лет», — цитирует Мостового Sport24.

Гол 30-летнего Далера помог «Гавру» разгромить «Лорьян» (3:0) в рамках четвёртого тура чемпионата Франции. Россиянин открыл счёт в игре, отличившись на 53-й минуте. Полузащитник записал в свой актив второй гол за французский клуб.

Ранее сообщалось, что французская газета L'Equipe назвала Кузяева царем.