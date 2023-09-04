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Мостовой не согласился с прозвищем Кузяева, которого во Франции назвали царём

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на заголовок французского издания L'Equipe, которое назвало полузащитника «Гавра» Далера Кузяева царём.
Мостовой не согласился с прозвищем Кузяева, которого во Франции назвали царём
  • AFP
  • © LOU BENOIST

«Да какой царь, подождите! Когда Кузяев в первой игре сыграл ужасно, что-то никто не говорил про царя и короля. Лучше фразами не бросаться! Чтобы тебя называли «царём», нужно играть много лет», — цитирует Мостового Sport24.

Гол 30-летнего Далера помог «Гавру» разгромить «Лорьян» (3:0) в рамках четвёртого тура чемпионата Франции. Россиянин открыл счёт в игре, отличившись на 53-й минуте. Полузащитник записал в свой актив второй гол за французский клуб.

Ранее сообщалось, что французская газета L'Equipe назвала Кузяева царем.

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