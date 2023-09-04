Мостовой не согласился с прозвищем Кузяева, которого во Франции назвали царём
- AFP
- © LOU BENOIST
«Да какой царь, подождите! Когда Кузяев в первой игре сыграл ужасно, что-то никто не говорил про царя и короля. Лучше фразами не бросаться! Чтобы тебя называли «царём», нужно играть много лет», — цитирует Мостового Sport24.
Гол 30-летнего Далера помог «Гавру» разгромить «Лорьян» (3:0) в рамках четвёртого тура чемпионата Франции. Россиянин открыл счёт в игре, отличившись на 53-й минуте. Полузащитник записал в свой актив второй гол за французский клуб.
Ранее сообщалось, что французская газета L'Equipe назвала Кузяева царем.