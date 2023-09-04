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Неймар поддержал возможное назначение Анчелотти в сборную Бразилии

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Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал возможное назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера национальной команды.
Неймар поддержал возможное назначение Анчелотти в сборную Бразилии
  • AP

«Его примут хорошо, он известный специалист, который выиграл всё в своей карьере. Если у меня будет такая возможность, я возьму всё, что смогу, у Анчелотти», — цитирует Неймара Globo.

По информации СМИ, итальянский специалист возглавит сборную Бразилии летом 2024 года и будет готовить команду к чемпионату мира — 2026. В настоящий момент он является главным тренером «Реала».

Ранее Неймар заявил, что хочет продолжить спортивную карьеру в «Сантосе».

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