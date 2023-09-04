Неймар заявил, что хочет продолжить спортивную карьеру в «Сантосе»

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар ответил на вопрос о своём будущем после этапа карьеры в Саудовской Аравии.

«Очевидно, что я хочу снова сыграть за «Сантос». Не знаю, когда это случится, но будьте уверены, я вернусь», — цитирует Неймара Globo Esporte.

«Аль-Хиляль» объявил о переходе Неймара из ПСЖ 15 августа. Бразилец подписал двухлетнее соглашение с опцией продления ещё на один сезон. По информации СМИ, трансфер форварда обошёлся в €90 млн, а сам бразилец в новом клубе заработает €300 млн за два года, не считая бонусов и спонсорских контрактов.

Ранее чемпион Европы и мира в составе сборной Франции Робер Пирес раскритиковал Неймара за сравнение «Пари Сен-Жермен» с адом.