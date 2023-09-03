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Карпин назвал «катастрофой» начало сезона РПЛ для «Ростова»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о старте сезона-2023/24 Российской премьер-лиги (РПЛ) для клуба.

«Я оцениваю первые семь туров словом «катастрофа». Какие‑то игры были неплохие, но глобально по результату — ужас», — цитирует Карпина «Матч ТВ». 

Московское «Динамо» нанесло поражение в гостях ростовской команде в матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Марцела Лички.

Бело-голубые набрали 14 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице. «Ростов» (семь) располагается на 11-й позиции. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (17).

Ранее полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов дал понять, что очень рад вызову в сборную России по футболу на осенний учебно-тренировочный сбор.

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