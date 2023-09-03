Женская команда «Рубина» всемером вышла на футбольный матч с «Локомотивом»

Казанский «Рубин» не смог заявить полноценный состав на матч 19-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд с московским «Локомотивом».

У тренерского штаба команды из столицы Татарстана было в наличии только семь игроков, которые могли принять участие во встрече. А место в воротах пришлось занять защитнику «Рубина» Яне Шолгиной.

По регламенту женской Суперлиги — минимальное допустимое количество игроков в составе одной команды на поле не должно быть меньше семи.

Матч состоялся и закончился разгромным поражением «Рубина» со счётом 0:6.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по футболу потерпела поражение от команды Китая во втором матче предсезонного сбора.