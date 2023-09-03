Гол Райса на 96-й минуте принёс «Арсеналу» победу над МЮ в матче АПЛ

«Арсенал» на своём поле нанёс поражение «Манчестер Юнайтед» в матче четвёртого тура чемпионата Англии по футболу.

Игра на стадионе «Эшбертон Гроув» в Лондоне завершилась со счётом 3:1 в пользу коллектива Микеля Артеты.

В составе канониров мяч забил Мартин Эдегор (28-я минута), Деклан Райс (96-я). У МЮ отличился Маркус Рашфорд (27-я).

«Арсенал» (десять очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Манчестер» (шесть) располагается на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» одержал победу над «Астон Вилла» в матче АПЛ.