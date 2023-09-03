Гладилин — о тренере «Спартака»: Абаскаль находится в нокдауне

Трёхкратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.

«Абаскаль не новичок в команде, с ним уже продлевали контракт. «Спартак» приобрёл достаточно много квалифицированных футболистов. У него два состава игроков, нет слабых позиций. Проблема тренера — в отсутствии опыта, он никогда не работал в больших клубах — это факт. Ему всего 34 года, и у него такой же молодой, неопытный штаб. О чемпионстве речи уже не идёт, тут бы попасть в пятёрку», — заявил Гладилин RT.

Он подчеркнул, что ни одна команда, ставящая перед собой высокие цели, не имеет права показывать такие результаты, как «Спартак».

«За последние пять матчей три поражения и одна ничья. В «Спартаке» наверняка начинается разлад, но футболисты не до конца понимают, что происходит, — очень сложная ситуация. У Абаскаля 20 с лишним человек в заявке, и все претендуют на место в основе — такого в команде, которая хочет что-то выиграть, быть не должно! Игры нет! Он не знает, какой футбол будет строить! Могу отметить работу его агента, который его привёз и ещё смог продлить его контракт со «Спартаком». Выдающийся менеджер! Он смог «пристроить» молодого, начинающего тренера в такую команду!» — заявил Гладилин.

По его мнению, «Абаскаль поплыл».

«И посоветоваться ему не с кем. Самостоятельно выйти из такой ситуации очень сложно, это нокдаун! До нокаута остался один шаг. Если «Спартак» проиграет «Сочи» в следующем туре — это будет нокаут, финиш! Пока что его трогать не будут», — заключил Гладилин.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об Абаскале.