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Новичок «Динамо» Чавес отметил высокий уровень РПЛ

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Новичок «Динамо» Луис Чавес сравнил уровень РПЛ и чемпионата Мексики.
Новичок «Динамо» Чавес отметил высокий уровень РПЛ
  • Gettyimages.ru

«В прессе пишут, что РПЛ по уровню ниже чемпионата Мексики. Но я увидел, что она высокого уровня. Уровень, требования, ритм, есть другие идеи, некоторые из которых я не знаю.

Российские футболисты играют на одном уровне с мексиканскими», — приводит слова Чавеса TUDN.

27 августа полузащитник стал игроком «Динамо». Контракт между сторонами подписан до 2027 года. Он стал первым мексиканцем в истории чемпионата России.

Ранее Чавес рассказал об общении с Месси перед переходом в «Динамо».

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