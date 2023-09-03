Экс-форвард сборной Англии Агбонлахор раскритиковал игру Мудрика
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«Мудрик вышел на поле и едва не привёз два мяча. Он был абсолютно бесполезен. У него 19 игр и ноль голов. У команды нет стиля игры», — цитирует Агбонлахора talkSPORT.
Встреча между командами завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ноттингем Форест». Таким образом, синие занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка.
Напомним, что 22-летний Мудрик перешёл в лондонский клуб зимой 2023 года за €100 млн.
Ранее сообщалось, что «Челси» объявил о переходе Коула Палмера из «Манчестер Сити».