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Экс-форвард сборной Англии Агбонлахор раскритиковал игру Мудрика

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Бывший нападающий сборной Англии Габриэль Агбонлахор раскритиковал игру украинского полузащитника «Челси» Михаила Мудрика в матче с «Ноттингем Форест» в рамках четвёртого тура чемпионата Англии по футболу.
Экс-форвард сборной Англии Агбонлахор раскритиковал игру Мудрика
  • Gettyimages.ru

«Мудрик вышел на поле и едва не привёз два мяча. Он был абсолютно бесполезен. У него 19 игр и ноль голов. У команды нет стиля игры», — цитирует Агбонлахора talkSPORT.

Встреча между командами завершилась со счётом 1:0 в пользу «Ноттингем Форест». Таким образом, синие занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка.

Напомним, что 22-летний Мудрик перешёл в лондонский клуб зимой 2023 года за €100 млн.

Ранее сообщалось, что «Челси» объявил о переходе Коула Палмера из «Манчестер Сити».

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