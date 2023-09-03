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Джикия рассказал о разговоре команды с Абаскалем после поражения от «Краснодара»

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Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о разговоре с главным тренером Гильермо Абаскалем после поражения от «Краснодара» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.
Джикия рассказал о разговоре команды с Абаскалем после поражения от «Краснодара»
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«Всегда после матчей тренер с нами разговаривает, обсуждаем. После поражений — одно настроение, после побед — другое. Но всё в рабочем режиме», — цитирует Джикию СЭ.

В матче седьмого тура РПЛ красно-белые уступили «Краснодару» со счётом 0:2.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. Лидером является «Краснодар» (17).

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» обсудит с Абаскалем отсутствие побед в последних матчах РПЛ. 

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