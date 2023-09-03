Сборная России по футболу сыграет с командой Катара 12 сентября

Футбольная ассоциация Катара объявила о проведении матча национальной команды со сборной России.

Встреча пройдёт 12 сентября в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб».

30 августа Российский футбольный союз (РФС) опубликовал состав национальной команды России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов. Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября. РФС также объявил о проведении 7 и 11 сентября товарищеских матчей с олимпийской сборной Египта.

Ранее Валерий Карпин объяснил, почему включил в расширенный состав команды на тренировочный сбор 49 футболистов.