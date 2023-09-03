Роналду достиг отметки в 850 голов за карьеру

Португальский нападающий Криштиану Роналду продолжает ставить рекорды в своей футбольной карьере.

38-летний форвард «Аль-Насра» поучаствовал в разгроме «Аль-Хазмы» (5:1) в матче пятого тура чемпионата Саудовской Аравии. Роналду записал на свой счёт 850-й гол в официальных играх. Португалец является рекордсменом по этому показателю в мире.

На втором месте в списке бомбардиров располагается Лионель Месси (818). Аргентинец выступает за североамериканский клуб MLS «Интер Майами».

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в декабре 2022 года. В его активе 26 мячей за команду с Аравийского полуострова.

Ранее сообщалось, что Роналду вызван в сборную Португалии на матчи квалификации Евро-2024.

