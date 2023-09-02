В РФС сообщили, что Карасёв прибыл в Швейцарию на сбор судей УЕФА

В службе коммуникаций РФС рассказали, что российский арбитр Сергей Карасёв примет участие в сборе судей УЕФА.

«Арбитр Сергей Карасёв прилетел в Женеву, сбор судей УЕФА начнётся 3 сентября», — приводит слова службы коммуникаций РФС «Спорт-Экспресс».

УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от международных турниров из-за ситуации на Украине.

Недавно стало известно, что УЕФА пригласил Карасёва на сбор судей в сентябре 2023 года.

Ранее Митрофанов выразил надежду, что Карасёв вернётся к обслуживанию международных матчей.