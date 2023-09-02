Владелец «Велеса» опроверг информацию о переходе футболиста Кутепова

Владелец московского «Велеса» Евгений Шиленков заявил, что команда не ведёт переговоров с Ильёй Кутеповым.

«Я не слышал ничего об этом. Переговоров с Кутеповым не веду», — цитирует Шиленкова РИА Новости.

По информации Sport24, зарплата игрока в московском клубе могла составить около 300 тыс. рублей в месяц.

Последним клубом 30-летнего защитника было столичное «Торпедо», из которого игрок ушёл в связи с завершением срока действия контракта.

«Велес» в сезоне-2023/24 выступает во Второй лиге.

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