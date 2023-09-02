Узнать больше

Владелец «Велеса» опроверг информацию о переходе футболиста Кутепова

Короткая ссылка
Владелец московского «Велеса» Евгений Шиленков заявил, что команда не ведёт переговоров с Ильёй Кутеповым.
Владелец «Велеса» опроверг информацию о переходе футболиста Кутепова
  • РИА Новости

«Я не слышал ничего об этом. Переговоров с Кутеповым не веду», — цитирует Шиленкова РИА Новости.

По информации Sport24, зарплата игрока в московском клубе могла составить около 300 тыс. рублей в месяц. 

Последним клубом 30-летнего защитника было столичное «Торпедо», из которого игрок ушёл в связи с завершением срока действия контракта.

«Велес» в сезоне-2023/24 выступает во Второй лиге.

Ранее Федерико Пасторелло, агент нападающего Кейта Бальде, прокомментировал переход футболиста из «Спартака» в «Эспаньол» на правах аренды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить