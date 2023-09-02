Владелец «Велеса» опроверг информацию о переходе футболиста Кутепова
- РИА Новости
«Я не слышал ничего об этом. Переговоров с Кутеповым не веду», — цитирует Шиленкова РИА Новости.
По информации Sport24, зарплата игрока в московском клубе могла составить около 300 тыс. рублей в месяц.
Последним клубом 30-летнего защитника было столичное «Торпедо», из которого игрок ушёл в связи с завершением срока действия контракта.
«Велес» в сезоне-2023/24 выступает во Второй лиге.
Ранее Федерико Пасторелло, агент нападающего Кейта Бальде, прокомментировал переход футболиста из «Спартака» в «Эспаньол» на правах аренды.