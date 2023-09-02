«Спартак» проиграл «Куньлуню» на старте сезона-2023/24 КХЛ

Столичный «Спартак» потерпел поражение от китайского «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:4.

В составе красно-белых шайбы забросили Михал Чайковски (20-я минута), Николай Голдобин (22-я минута) и Павел Порядин (59-я минута). У китайцев голы оформили Девин Броссо (пятая минута), Цзян Фу (седьмая минута), Джейк Челиос (20-я минута) и Джейсон Фрэм (42-я минута).

«Спартак» 4 сентября сыграет с «Северсталью», а «Куньлунь» в этот же день проведёт матч с «Сочи».

Ранее «Авангард» на своём льду победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).