Transfermarkt: клубы из Турции хотят арендовать Миранчука у «Аталанты»
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К россиянину проявляют интерес несколько клубов из турецкой Суперлиги, сообщает Transfermarkt.
Отмечается, что хавбека могут взять на правах годичной аренды.
Полузащитник не вызван на сентябрьский сбор национальной команды России. Всего в список попали 49 футболистов.
Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.
Ранее Вадим Шпинёв, агент Миранчука, высказался о будущем футболиста в клубе.