Transfermarkt: клубы из Турции хотят арендовать Миранчука у «Аталанты»

Российский полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» этой осенью.

К россиянину проявляют интерес несколько клубов из турецкой Суперлиги, сообщает Transfermarkt.

Отмечается, что хавбека могут взять на правах годичной аренды.

Полузащитник не вызван на сентябрьский сбор национальной команды России. Всего в список попали 49 футболистов.

Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее Вадим Шпинёв, агент Миранчука, высказался о будущем футболиста в клубе.