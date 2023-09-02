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Transfermarkt: клубы из Турции хотят арендовать Миранчука у «Аталанты»

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Российский полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» этой осенью.
Transfermarkt: клубы из Турции хотят арендовать Миранчука у «Аталанты»
  • Gettyimages.ru

К россиянину проявляют интерес несколько клубов из турецкой Суперлиги, сообщает Transfermarkt.

Отмечается, что хавбека могут взять на правах годичной аренды.

Полузащитник не вызван на сентябрьский сбор национальной команды России. Всего в список попали 49 футболистов. 

Миранчук весь прошлый сезон провёл в аренде в «Торино». Россиянин в 31 матче забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач. 

Ранее Вадим Шпинёв, агент Миранчука, высказался о будущем футболиста в клубе.

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