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Карпов: ЦСКА интересуется защитником «Каза Пия» Лелу

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ЦСКА интересуется защитником клуба «Каза Пия» Леонардо Лелу.
Карпов: ЦСКА интересуется защитником «Каза Пия» Лелу
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Иван Карпов, клуб «Каза Пия» готов отпустить футболиста за €3,5 млн.

Отмечается, что параллельно идёт проработка других вариантов, а также клуб не прекращает попыток приобрести Капишабу.

31 августа появилась информация, что австрийская компания Red Bull, которая контролирует деятельность «Брагантино», наложила вето на трансфер Жуниньо Капишабы в ЦСКА.

В сезоне-2022/23 23-летний Лелу провёл за команду 31 матч, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Ранее в ЦСКА подтвердили, что трансфер Капишабы был заблокирован австрийской компанией.

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