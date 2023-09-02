Карпов: ЦСКА интересуется защитником «Каза Пия» Лелу

ЦСКА интересуется защитником клуба «Каза Пия» Леонардо Лелу.

Как сообщает журналист Иван Карпов, клуб «Каза Пия» готов отпустить футболиста за €3,5 млн.

Отмечается, что параллельно идёт проработка других вариантов, а также клуб не прекращает попыток приобрести Капишабу.

31 августа появилась информация, что австрийская компания Red Bull, которая контролирует деятельность «Брагантино», наложила вето на трансфер Жуниньо Капишабы в ЦСКА.

В сезоне-2022/23 23-летний Лелу провёл за команду 31 матч, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Ранее в ЦСКА подтвердили, что трансфер Капишабы был заблокирован австрийской компанией.