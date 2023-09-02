В «Пари НН» поддержали решение Севикяна играть за сборную Армении по футболу

Председатель совета директоров нижегородского «Пари НН» Дмитрий Кондратов дал понять, что руководство клуба не против решения полузащитника Эдгара Севикяна выступать за сборную Армении по футболу.

«Мы поддерживаем Севикяна. С Эдгаром всё обсудили, он нас уведомил о своём решении, это его личное решение, мы не будем на это влиять. Вчера об этом разговаривали, решили ничего не скрывать, максимально открыто рассказать», — цитирует Севикяна «Спорт-Экспресс».

По его словам, документами Севикяна занимается Федерация футбола Армении.

«На это мы никак повлиять не можем, это не наш вопрос», — добавил Кондратов.

31 августа 22-летний полузащитник отказался от вызова в сборную России, так как принял решение выступать за команду Армении.

Севикян в сезоне-2023/24 забил три мяча в девяти матчах за «Пари НН» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Севикян может дебютировать за сборную Армении по футболу в октябре.





