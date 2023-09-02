Узнать больше

В «Пари НН» поддержали решение Севикяна играть за сборную Армении по футболу

Короткая ссылка
Председатель совета директоров нижегородского «Пари НН» Дмитрий Кондратов дал понять, что руководство клуба не против решения полузащитника Эдгара Севикяна выступать за сборную Армении по футболу.

«Мы поддерживаем Севикяна. С Эдгаром всё обсудили, он нас уведомил о своём решении, это его личное решение, мы не будем на это влиять. Вчера об этом разговаривали, решили ничего не скрывать, максимально открыто рассказать», — цитирует Севикяна «Спорт-Экспресс».

По его словам, документами Севикяна занимается Федерация футбола Армении.

«На это мы никак повлиять не можем, это не наш вопрос», — добавил Кондратов.

31 августа 22-летний полузащитник отказался от вызова в сборную России, так как принял решение выступать за команду Армении.

Севикян в сезоне-2023/24 забил три мяча в девяти матчах за «Пари НН» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Севикян может дебютировать за сборную Армении по футболу в октябре.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить