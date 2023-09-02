Гендиректор «Балтики»: руководство доверяет Игнашевичу на 100%

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин заявил, что руководство клуба не планирует расставаться с главным тренером Сергеем Игнашевичем.

«Каков кредит у главного тренера Сергея Игнашевича? Мы доверяем ему на 100%. У нас есть концепция развития, и клуб следует её принципам. А отходить от них не планируем», — цитирует Волженкина «Матч ТВ».

По его словам, главный пункт концепции — ориентир на молодых, голодных до побед футболистов, которым есть что доказывать.

«Доверять им мы не боимся. Результат игры с «Зенитом» в кубковой встрече (1:0) доказал — клуб не зря принял такое решение. В этом же направлении планируем двигаться и дальше», — добавил Волженкин.

Игнашевич в октябре 2021 года возглавил «Балтику» и на следующий сезон вывел в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Калининградская команда спустя 25 лет вернулась в высший дивизион российского футбола.

Ранее футболист «Балтики» рассказал, что Клаудиньо показал на счёт в матче с «Зенитом».