Узнать больше

«Милан» обыграл «Рому» в третьем туре Серии А

Короткая ссылка
«Милан» нанёс поражение «Роме» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.

Игра на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Стефано Пиоли.

В составе красно-чёрных мячи забили Оливье Жиру (9-я минута, пенальти), Рафаэл Леау (48-я). Красную карточку получил Фикайо Томори (61-я). В столичной команде отличился Леонардо Спинаццола (90+2).

«Милан» в четвёртом туре 16 сентября сыграет с «Интером». «Рома» на следующий день примет на своём поле «Эмполи».

Ранее сообщалось, что дубль Жиру помог «Милану» разгромить «Торино» в матче второго тура Серии А.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить