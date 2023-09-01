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«Боруссия» и «Хайденхайм» сыграли вничью в матче третьего тура Бундеслиги

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Дортмундская «Боруссия» на своём поле сыграла вничью с «Хайденхаймом» в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.

Игра на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 2:2.

В составе чёрно-жёлтых мяч забил Юлиан Брандт (7-я минута). Также гол и результативный пас записал в свой актив Эмре Джан (15-я, пенальти). У команды с юга Германии отличились Эрен Динкчи (61-я) и Тим Кляйндинст (82-я, пенальти).

«Боруссия» с пятью очками располагается на шестом месте в турнирной таблице. «Хайденхайм» (одно) занимает 13-ю строчку.

Ранее сообщалось, что дубль Гарри Кейна принёс «Баварии» победу над «Аугсбургом» в Бундеслиге.

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