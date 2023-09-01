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Карраскаль: выбрал «Динамо», так как привык жить в Москве

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Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, почему принял решение перейти в столичный клуб.
Карраскаль: выбрал «Динамо», так как привык жить в Москве
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Я очень рад, что оказался в «Динамо». Меня очень хорошо приняли, дружеское отношение в команде. Я выбрал «Динамо», потому что мне знаком чемпионат России. Я уже привык жить в Москве, мне нравится атмосфера», — цитирует Карраскаля «Чемпионат».

27 августа игрок подписал контракт с московским клубом до 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.

Напомним, что Карраскаль выступал за ЦСКА с 2022 года. Всего за команду он сыграл в 47 матчах, забил семь голов и отдал семь результативных передач.

Ранее гендиректор «Динамо» ответил на слухи, что Карраскаль любит посещать ночные клубы.

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