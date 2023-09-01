Okaz: «Аль-Иттихад» согласовал с «Ливерпулем» трансфер Салаха
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Как сообщает Okaz, саудовский клуб согласовал переход форварда с английским клубом. Салах должен прилететь в Саудовскую Аравию 1 сентября частным самолётом.
В сезоне-2023/24 31-летний египтянин сыграл в трёх матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Бавария» договорились о переходе Гравенберха.