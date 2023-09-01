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Чернов назвал «космосом» матч «Спартака» с «Пари НН» в Кубке России

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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов прокомментировал победу над «Пари Нижним Новгородом» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Это вообще такой космос был. Приходим в раздевалку — 3:1. В первом тайме шанс получили те, кто обычно не играет. Всё шло хорошо, но выходим на второй тайм: 46-я, 49-я, 55-я… И уже проигрываем! По губам Зиньковского можно было прочитать, что он сказал, когда его показывали на экране. Я с ним полностью согласен», — сказал Чернов в видео на YouTube-канале Российской премьер-лиги (РПЛ).

Защитник ответил на вопрос, трудно ли действовать на его позиции, когда команда играет открыто.

«Трудно, но на это никто не смотрит. Ты им что-то говоришь, а они, главное, забивают — и всё», — заключил он.

Встреча проходила на «Открытие Арене» и завершилась со счётом 5:4. После трёх туров группового этапа красно-белые набрали девять очков и занимают первое место в турнирной таблице группы D.

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Шамар Николсон может перейти в испанскую «Севилью».

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