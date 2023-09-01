Холанд: иногда Гвардиола бывает немного пугающим

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о поведении главного тренера Хосепа Гвардиолы.

«Иногда Гвардиола бывает немного пугающим. Но, опять же, мой папа тоже может быть немного пугающим… Но мне нравится, когда Пеп кричит на меня, он пытается вбить мне в голову что-то, чего мне не хватает. Мне это нравится, я не жалуюсь, он просто хочет сделать меня лучше», — приводит слова Холанда City Xtra.

52-летний специалист 21 декабря продлил контракт с «Ман Сити» до 2025 года. Под его руководством английский клуб выиграл 23 трофея, среди которых пять побед в Английской премьер-лиге (АПЛ), пять Суперкубков Англии, один Кубок Англии, пять Кубков футбольной лиги и один титул Лиги чемпионов.

Ранее Гвардиола стал лучшим тренером сезона-2022/23 по версии УЕФА.