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14-летний вратарь «Родины» об избиении: вижу, на меня несётся человек с агрессией

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14-летний вратарь академии клуба «Родина» Марк Орешков рассказал о ситуации с нападением.

«Шли с моим другом со станции и увидели группу людей. Мне показалось, что там был мой друг и решил поздороваться. В итоге это оказался не он. Я извинился, пожелал доброй ночи, но в ответ услышал оскорбления.

Мы пошли дальше и через пять секунд оборачиваюсь и вижу, что на меня несётся нерусский человек с дикой агрессией. Не успел среагировать, и мне «прилетело» в бровь», — приводит слова Орешкова Sport24.

Он заявил, что сейчас чувствует себя хорошо. Также отметил, что хочет, чтобы нападавший получил по заслугам.

31 августа стало известно, что неизвестные избили 14-летнего Орешкова. Инцидент произошёл, когда он возвращался с другом домой после тренировки.  

Ранее сообщалось, что «Родина» окажет помощь пострадавшему после избиения вратарю клуба.

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