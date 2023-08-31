Руководство UFC предлагало Магомедшарипову возобновить карьеру

Менеджер Забита Магомедшарипова Ризван Магомедов сообщил, что руководство UFC предлагало спортсмену возобновить карьеру.

«Да, последний раз они предлагали Забиту вернуться где-то два или три месяца назад. Но у него просто нет желания возвращаться, хотя нет ничего принципиального», — приводит слова Магомедова ТАСС.

На счету Магомедшарипова 18 побед и одно поражение.

Последний бой 31-летний россиянин провёл в ноябре 2019 года в Москве, где победил американца Келвина Кэттера решением судей.

Ранее Магомедшарипов объяснил, почему решил завершить карьеру в UFC.