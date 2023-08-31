Руководство UFC предлагало Магомедшарипову возобновить карьеру
«Да, последний раз они предлагали Забиту вернуться где-то два или три месяца назад. Но у него просто нет желания возвращаться, хотя нет ничего принципиального», — приводит слова Магомедова ТАСС.
На счету Магомедшарипова 18 побед и одно поражение.
Последний бой 31-летний россиянин провёл в ноябре 2019 года в Москве, где победил американца Келвина Кэттера решением судей.
Ранее Магомедшарипов объяснил, почему решил завершить карьеру в UFC.