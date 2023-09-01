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Определились все участники группового этапа Лиги конференций сезона-2023/24

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Стали известны все участники группового этапа Лиги конференций в сезоне-2023/24.

В основной раунд вышли: «Фиорентина», «Балкани», «Бешикташ», «Маккаби» (Тель-Авив), «Ференцварош», «Астана», ПАОК, «Фенербахче», «Виктория», «Гент», «Буде-Глимт», ХИК, «Брейдаблик», «Лудогорец», «Чукарички», «Заря», «АЗ Алкмар», «Айнтрахт», «Брюгге», словацкий «Спартак», «Легия», «Динамо» (Загреб), «Слован», «Олимпия», «Зриньски», «Клаксвик», «Абердин», «Лугано», «Генк», «Норшелланн».

Жеребьёвка группового турнира Лиги конференций состоится в Монако 1 сентября.

Групповой этап стартует 21 сентября, а завершится 14 декабря.

Ранее состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.

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