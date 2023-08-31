В РФС заявили, что не получали запросов от ФИФА и Федерации футбола Армении по Севикяну
- АГН «Москва»
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«У Севикяна российское футбольное гражданство. На данный момент РФС не получал никаких запросов», — приводит сообщение службы коммуникаций «Матч ТВ».
31 августа Севикян заявил, что отказывается от вызова в сборную России, потому что собирается выступать за команду Армении.
30 августа Российский футбольный союз опубликовал состав национальной команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов. Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября.
Ранее Владимир Хубулов сообщил, что не сможет поехать на сбор национальной команды России в сентябре.