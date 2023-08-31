Севикян отказался от вызова в сборную России и выбрал Армению

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян отказался от вызова в сборную России на сентябрьский сбор.

Как сообщает пресс-служба клуба, футболист принял решение выступать за сборную Армении.

«Благодарю тренерский штаб сборной России за доверие. Надеюсь, что болельщики отнесутся с пониманием», — говорится в сообщении.

30 августа Российский футбольный союз опубликовал состав национальной команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов. Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября.

Ранее Владимир Хубулов сообщил, что не сможет поехать на сбор национальной команды России в сентябре.