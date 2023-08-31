СЭ: Ангелопол встанет в пару с Усовой

Российский фигурист Валерий Ангелопол нашёл новую партнёршу.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», фигурист будет выступать с 16-летней Полиной Усовой.

В прошедшем сезоне она выступала в паре с Михаилом Антоновым.

О распаде пары Кагановская — Ангелопол стало известно 31 августа.

Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

Ранее Кагановская назвала причины распада дуэта с Ангелополом.