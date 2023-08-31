СЭ: Ангелопол встанет в пару с Усовой
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», фигурист будет выступать с 16-летней Полиной Усовой.
В прошедшем сезоне она выступала в паре с Михаилом Антоновым.
О распаде пары Кагановская — Ангелопол стало известно 31 августа.
Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.
Ранее Кагановская назвала причины распада дуэта с Ангелополом.