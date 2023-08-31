Горбачёва — о своём побеге: мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально»

Фигуристка Алина Горбачёва призналась, что поступила по меньшей мере глупо, пропав без объяснений на сутки в Москве.

«Только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло и что мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально». Ведь пока я переживала, пыталась разобраться в себе, своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски», — заявила Горбачёва в эфире своего Telegram-канала.

Юная спортсменка призналась, что ей очень непросто записывать видео с извинениями и «трудно говорить об этой ситуации». Она искренне поблагодарила всех тех, кто переживал и принимал участие в её поисках.

«Спасибо спасателям, поисковым службам, волонтёрам, водолазам. Спасибо моим коллегам-фигуристам и болельщикам. И, конечно, большое спасибо моим родным и близким людям. Извините, что заставила вас переживать», — добавила фигуристка.

Напомним, что 29 августа мама Горбачёвой сообщила о пропаже дочери. 16-летняя спортсменка накануне покинула каток «Чкалов Арена» и вошла в парк у Москвы-реки, после этого её никто не видел. Весь день кинологи с собаками, водолазы и спасатели искали фигуристку. Свой штаб недалеко от стадиона «Спартака» развернул отряд «ЛизаАлерт».

В итоге оказалось, что Алина жива и здорова: сначала она попала на камеры видеонаблюдения в кафе, а затем сотрудники полиции нашли её в одном из торговых центров столицы. Также стало известно, что Горбачёва последние несколько лет жила с тренером Софьей Федченко и практически не общалась с родителями. Бабушка девочки сообщила, что тренер настраивала спортсменку против семьи.

Ранее стало известно, что СК решает вопрос о прекращении уголовного дела после возвращения Горбачёвой.