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Капитан «Динамо» Бальбуэна покинул расположение клуба из‑за смерти брата

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Защитник и капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна покинул расположение московского клуба из‑за смерти брата.
Капитан «Динамо» Бальбуэна покинул расположение клуба из‑за смерти брата
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Приносим глубокие соболезнования Бальбуэне в связи с тяжёлой утратой — ушёл из жизни брат нашего защитника. Все наши мысли с тобой и твоей семьёй, Фабиан», — говорится в сообщении пресс-службы клуба. 

В пресс-службе сборной Парагвая отметили, что игрок покинул расположение клуба из-за смерти родственника. 

Парагваец 29 августа пропустил матч Кубка России против «Спартака» (1:4). После игры главный тренер бело-голубых Марцел Личка сообщил, что игрок уехал на родину, так как у него «случилась плохая вещь в семье».

Ранее Бальбуэна пошутил на тему перехода полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

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