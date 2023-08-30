Капитан «Динамо» Бальбуэна покинул расположение клуба из‑за смерти брата

Защитник и капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна покинул расположение московского клуба из‑за смерти брата.

«Приносим глубокие соболезнования Бальбуэне в связи с тяжёлой утратой — ушёл из жизни брат нашего защитника. Все наши мысли с тобой и твоей семьёй, Фабиан», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В пресс-службе сборной Парагвая отметили, что игрок покинул расположение клуба из-за смерти родственника.

Парагваец 29 августа пропустил матч Кубка России против «Спартака» (1:4). После игры главный тренер бело-голубых Марцел Личка сообщил, что игрок уехал на родину, так как у него «случилась плохая вещь в семье».

Ранее Бальбуэна пошутил на тему перехода полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».