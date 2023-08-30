Горбачёва в ночь пропажи ночевала на лестнице в подъезде

Фигуристка Алина Горбачева, пропавшая два дня назад, ночевала на лестнице в подъезде жилого дома рядом с тренировочной ареной.

Об этом фигуристка рассказала полиции на допросе, сообщил источник RT в правоохранительных органах. После этого девочка гуляла в парке и отправилась по магазинам рядом с Волоколамским шоссе.

Спортсменка видела и знала, что её активно ищут. После того, как фигуристка устала, она отправилась в кинотеатр одного из торговых центров, чтобы поспать во время сеанса. Там её и обнаружили полицейские.

29 августа мама Горбачёвой сообщила о пропаже дочери накануне. 16-летняя спортсменка покинула каток «Чкалов Арена» и вошла в парк у Москвы-реки, после чего её никто не видел.

Весь день кинологи с собаками, водолазы и спасатели искали фигуристку. Свой штаб недалеко от стадиона «Спартака» развернул отряд «ЛизаАлерт». В итоге оказалось, что Алина жива и здорова.

Ранее сообщалось, что следователи передали найденную Горбачёву маме.