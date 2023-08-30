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РИА Новости: следователи передали найденную Горбачёву маме

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Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачёва была передана маме Екатерине после инцидента с пропажей.
РИА Новости: следователи передали найденную Горбачёву маме
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, причину своего исчезновения 16-летняя фигуристка пока не назвала.

29 августа мама Горбачёвой сообщила о пропаже дочери накануне. 16-летняя спортсменка покинула каток «Чкалов Арена» и вошла в парк у Москвы-реки, после чего её никто не видел. 

Весь день кинологи с собаками, водолазы и спасатели искали фигуристку. Свой штаб недалеко от стадиона «Спартака» развернул отряд «ЛизаАлерт». В итоге оказалось, что Алина жива и здорова: сначала она попала на камеры видеонаблюдения в кафе, а затем сотрудники полиции нашли Горбачёву в одном из торговых центров столицы.

Ранее Елизавета Худайбердиева встала на защиту Горбачёвой после инцидента с пропажей фигуристки.

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