РИА Новости: следователи передали найденную Горбачёву маме

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачёва была передана маме Екатерине после инцидента с пропажей.

Как сообщает РИА Новости, причину своего исчезновения 16-летняя фигуристка пока не назвала.

29 августа мама Горбачёвой сообщила о пропаже дочери накануне. 16-летняя спортсменка покинула каток «Чкалов Арена» и вошла в парк у Москвы-реки, после чего её никто не видел.

Весь день кинологи с собаками, водолазы и спасатели искали фигуристку. Свой штаб недалеко от стадиона «Спартака» развернул отряд «ЛизаАлерт». В итоге оказалось, что Алина жива и здорова: сначала она попала на камеры видеонаблюдения в кафе, а затем сотрудники полиции нашли Горбачёву в одном из торговых центров столицы.

Ранее Елизавета Худайбердиева встала на защиту Горбачёвой после инцидента с пропажей фигуристки.