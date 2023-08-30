Худайбердиева встала на защиту Горбачёвой после инцидента с пропажей фигуристки

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева высказалась о том, что фигуристка Алина Горбачёва была найдена живой и невредимой в Москве.

«Самое последнее, что сейчас можно сделать, — хейтить 16-летнего человека. Ни в коем случае не вините её в том, что она не знала, что делать и к кому обратиться. Пусть об этом подумают её родители и взрослые люди», — написала Елизавета в соцсетях.

29 августа мама Горбачёвой сообщила о пропаже дочери накануне. 16-летняя спортсменка покинула каток «Чкалов Арена» и вошла в парк у Москвы-реки, после чего её никто не видел.

Весь день кинологи с собаками, водолазы и спасатели искали фигуристку. Свой штаб недалеко от стадиона «Спартака» развернул отряд «ЛизаАлерт». В итоге оказалось, что Алина жива и здорова: сначала она попала на камеры видеонаблюдения в кафе, а затем сотрудники полиции нашли Горбачёву в одном из торговых центров столицы.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин взял под контроль уголовное дело о пропавшей фигуристке Горбачёвой.