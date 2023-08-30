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Игнатьев предположил, в каком случае «Краснодар» вылетит из чемпионской гонки РПЛ

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2023/24.
Игнатьев предположил, в каком случае «Краснодар» вылетит из чемпионской гонки РПЛ
  • РИА Новости

«Колебания в игре пока нам не о чём не говорят. Как только мы увидим затяжные провалы, тогда можно будет говорить о том, что клубу пока рано замахиваться на большие дела в РПЛ. Ещё нужно посмотреть пять туров», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Напомним, что по итогам шести туров чемпионата России «Краснодар» с 14 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. В последних двух матчах подопечные Владимира Ивича сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) и «Факелом» (0:0).

Ранее сообщалось, что гол Джона Кордобы принёс «Краснодару» победу над «Пари НН» в Кубке России.

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