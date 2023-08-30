Daily Mail: «Ньюкасл» подключился к расследованию уличной драки с участием Ласселлса

Футбольный клуб «Ньюкасл» подключился к расследованию уличной драки, в которой участвовал капитан команды Джамал Ласселлс.

По информации Daily Mail, на игрока и его брата напали около восьми мужчин. Они угрожали застрелить футболиста.

Инцидент произошёл у ночного клуба в городе Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Конфликт начался из-за того, что один из неизвестных несколько раз ударил брата Ласселлса, после чего капитан «Ньюкасла» вмешался и оттолкнул нападавшего. Затем в него бросили бутылку водки, которая чуть не попала ему в голову. После этого группа неизвестных начала его избивать.

В результате инцидента брат Ласселлса был доставлен в больницу. Полиция занимается расследованием нападения.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» проиграл «Ливерпулю» в матче третьего тура Английской премьер-лиги.