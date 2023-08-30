Медведева — о Горбачёвой: в 16 лет надо нести ответственность за себя и свои поступки

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева прокомментировала инцидент с пропажей фигуристки Алины Горбачёвой.

«Человек хоть и выглядит на 12 лет, но ей уже 16. В этом возрасте человек должен нести ответственность за себя и за свои поступки. Я тоже выгляжу намного младше своего возраста. Меня мама или бабушка водили на тренировки», — написала Медведева в Telegram-канале.

Она отметила, что за ней было постоянное наблюдение. Двукратная чемпионка мира также недоумевает, как девочке могут позволять так спокойно ходить после тренировок.

29 августа мама Горбачёвой сообщила о пропаже дочери накануне. 16-летняя спортсменка покинула каток «Чкалов Арена» и вошла в парк у Москвы-реки, после чего её никто не видел.

Весь день кинологи с собаками, водолазы и спасатели искали фигуристку. Свой штаб недалеко от стадиона «Спартака» развернул отряд «ЛизаАлерт». В итоге оказалось, что Алина жива и здорова: сначала она попала на камеры видеонаблюдения в кафе, а затем сотрудники полиции нашли Горбачёву в одном из торговых центров столицы.

Ранее Елизавета Худайбердиева встала на защиту Горбачёвой после инцидента с пропажей фигуристки.