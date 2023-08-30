Система VAR сломалась при первом использовании в теннисе

В матче первого круга Открытого чемпионата США — 2023 между британцем Энди Марреем и французом Корентеном Муте впервые в истории тенниса была задействована система видеопомощи судьи (VAR).

С системой возникли технические проблемы. Муте обратился к судье с просьбой пересмотреть эпизод при счёте 6:2, 7:5, 5:3 в пользу британца. Но изображение не появилось на планшете судьи, проблему пытались решить в течение трёх минут. В итоге арбитр объявил о том, что система не работает и оставил первоначальное решение в пользу Марея.

Встреча между спортсменами завершилась со счётом 6:2, 7:5, 6:3 в пользу британского теннисиста.

Ранее сообщалось, что Анна Блинкова в двух сетах проиграла Джоди Бёррэдж на старте US Open.