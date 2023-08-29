Пропавшую Горбачёву ищут на катере в Москве-реке

Стали известны подробности поисков фигуристки Алины Горбачёвой, которая накануне пропала в Москве.

Как стало известно RT, в настоящий момент пропавшую накануне вечером фигуристку ищут на катере в Москве-реке. Помимо этого, в поисках также задействован аварийно-спасательный отряд №9.

Сегодня мама спортсменки Екатерина сообщила о пропаже своей дочери. Последний раз камеры зафиксировали фигуристку 28 августа в 19:08 мск по адресу Волоколамское шоссе, владение 67. Алина вышла с катка «Чкалов Арена» и не вернулась домой.

Ранее сообщалось, что Горбачёва хотела сменить тренера и сейчас может находиться у кого-то из друзей.