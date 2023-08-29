Источник: Горбачёва хотела сменить тренера и сейчас может находиться у кого-то из друзей

Стали известны подробности пропажи российской фигуристки Алины Горбачёвой в Москве.

По информации Telegram-канала SHOT, фигуристка хотела сменить тренера и сейчас может находиться у кого-то из друзей.

Отмечается, что наставница Софья Федченко забрала девочку к себе в девять лет после конфликта с её мамой.

29 августа мама спортсменки Екатерина сообщила о пропаже своей дочери накануне. Последний раз камеры зафиксировали фигуристку в 19:08 мск по адресу Волоколамское шоссе, владение 67. Алина вышла с катка «Чкалов Арена» и не вернулась домой.

Ранее сообщалось, что фигуристка Горбачёва пропала после ссоры с тренером.