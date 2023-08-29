Источник: Горбачёва хотела сменить тренера и сейчас может находиться у кого-то из друзей
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По информации Telegram-канала SHOT, фигуристка хотела сменить тренера и сейчас может находиться у кого-то из друзей.
Отмечается, что наставница Софья Федченко забрала девочку к себе в девять лет после конфликта с её мамой.
29 августа мама спортсменки Екатерина сообщила о пропаже своей дочери накануне. Последний раз камеры зафиксировали фигуристку в 19:08 мск по адресу Волоколамское шоссе, владение 67. Алина вышла с катка «Чкалов Арена» и не вернулась домой.
Ранее сообщалось, что фигуристка Горбачёва пропала после ссоры с тренером.